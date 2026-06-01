كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة حديد مدعم داخل أعمدة الإنارة بإحدى المناطق بدائرة المحافظة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بالفحص الفني وتتبع الفيديو، تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، فيما نجح رجال المباحث في تحديد هوية القائم على نشر مقطع الفيديو، وتبين أنه مقيم بمحافظة الإسماعيلية، وبسؤاله قرر أنه أثناء عودته من عمله بأواخر شهر مايو الماضي، فوجئ باللص يفكك حديد أعمدة الإنارة بالمنطقة فقام بتوثيق الواقعة بهاتفه.

سرقة أعمدة الإنارة في الإسماعيلية

عقب تقنين الإجراءات وتكثيف التحريات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وضبطه، وتبين أنه عاطل (له معلومات جنائية - ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية)، وضُبطت بحوزته الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وبمواجهة المتهم، اعترف بارتكابه الواقعة تفصيليًا، وأقر بقيامه بالتصرف في المسروقات الحديدية وبيعتها لعميله "سيئ النية"، وهو تاجر خردة مسجل خطر.

مداهمة مخزن الخردة وإعادة الحديد

استهدفت مأمورية أمنية مخزن تاجر الخردة وأمكن ضبطه، وبإرشاده ومواجهته تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها من أعمدة الإنارة قبل التصرف فيها، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

