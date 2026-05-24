قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، في اتهامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاط غير مشروع مرتبط بنشر فيديوهات خادشة، إلى جلسة 28 يونيو المقبل.

المحكمة الاقتصادية تحدد جلسة 28 يونيو لنظر القضية

وكانت المحكمة، قد نظرت القضية في جلسة سابقة، والتي تضمنت اتهامات للمتهمة بنشر محتوى خادش للحياء، حيث سبق أن قضت المحكمة برفض المعارضة الاستئنافية المقدمة منها على حكم حبسها سنة وتغريمها 100 ألف جنيه، في اتهامها ببث محتوى خادش ونشر الفسق والفجور.

اتهامات بنشر محتوى خادش وتحقيق أرباح عبر منصات التواصل

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام النيابة العامة للمتهمة في القضية رقم 8032 لسنة 2024 جنح الشؤون الاقتصادية، بارتكاب عدد من المخالفات، من بينها نشر صور ومقاطع مرئية خادشة للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف زيادة نسب المشاهدات.

كما شملت الاتهامات ارتكاب أفعال فاضحة، واستخدام عبارات ذات طابع جنسي، والدعوة لممارسة الفجور، إضافة إلى التعدي على القيم الأسرية، وإنشاء حسابات إلكترونية لتسهيل تلك الأفعال، بحسب ما ورد في أوراق القضية.

