بعد 45 عامًا.. قرار حكومي جديد بشأن ضحايا حادث اغتيال السادات

كتب : محمد نصار

02:31 م 01/06/2026

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، القرار الوزاري رقم 28 لسنة 2026 بشأن ضحايا حادث المنصة عام 1981.

ضم ضحايا حادث المنصة إلى صندوق تكريم الشهداء

نص قرار رئيس الوزراء، على أن يُضاف ضحايا العمليات الإرهابية في حادثة المنصة عام 1981، الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم المشار إليه.

ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الجريدة الرسمية، على أن يُعمل به رسميًا ويبدأ تطبيقه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره يونيو الجاري، على أن يشمل:

1- المهندس سمير حلمي إبراهيم: شغل منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات في الفترة بين 1978 إلى 1981، وكان حاضرًا خلال الاحتفال كأحد قيادات الدولة، وتلقى خلال الحادث رصاصة أودت بحياته.

2- الأنبا صموئيل (سعد عزيز إبراهيم): أحد ممثلي الكنيسة خلال العرض العرض العسكري مع الرئيس السادات، وضمن اللجنة الخماسية التي شكلها الرئيس الراحل للقيام بالمهام البابوية، عقب عزل البابا شنودة من منصبه.

3- محمد يوسف رشوان: المصور الخاص للرئيس الراحل، ويرافقه في كل الاحتفالات، وقتل خلال الحادث أثناء محاولة أحد الجناة الأربعة، الدخول إلى المنصة من ناحية اليمين.

حادث المنصة اغتيال السادات رئيس الوزراء صندوق تكريم الشهداء

