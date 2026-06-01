شن زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد هجوماً حاداً على حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك قبيل تصويت الكنيست على القراءة الأولى لمشروع قانون حل البرلمان والتوجه إلى انتخابات جديدة.

خطوة نحو إنهاء ولاية الحكومة

وقال لابيد، خلال تصريحات للصحفيين قبل الاجتماع الأسبوعي لكتلة حزب يش عتيد في الكنيست، إن التصويت يمثل خطوة إضافية نحو إنهاء ولاية الحكومة الحالية، معتبراً أن حتى داعمي الائتلاف الحاكم سيجدون صعوبة في إنكار حجم الإخفاقات التي شهدتها البلاد خلال فترة حكمها.

واتهم لابيد الحكومة بالإشراف على ما وصفه بأكبر الأزمات الأمنية في تاريخ إسرائيل، مشيراً إلى ارتفاع أعداد الضحايا جراء الهجمات المسلحة، واستمرار أطول حرب في تاريخ البلاد دون تحقيق ما أسماه نتنياهو سابقاً "النصر الحاسم"، سواء في غزة أو لبنان أو إيران.

اتهامات بالفشل الاقتصادي والسياسي

كما انتقد زعيم المعارضة أداء الحكومة في الملفات الاقتصادية والتعليمية، مشيراً إلى تراجع مستويات التحصيل الدراسي، وتسجيل أول خفضين للتصنيف الائتماني في تاريخ إسرائيل، إضافة إلى ما وصفه بارتفاع غير مسبوق في أعداد الوزراء وأعضاء الكنيست المشتبه بتورطهم في قضايا جنائية.

واعتبر لابيد أن الحكومة الحالية مسؤولة أيضاً عن تراجع مكانة إسرائيل على الساحة الدولية، إلى جانب ارتفاع معدلات جرائم العنف والإرهاب اليهودي، مؤكداً أن سجلها يمثل، بحسب وصفه، سلسلة من الإخفاقات غير المسبوقة في تاريخ الدولة.