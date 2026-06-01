تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة صانعة المحتوى المعروفة بـ "أم مكة"، لاتهامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام.

إحالة أم مكة للمحاكمة

وكانت نيابة الشئون المالية والاقتصادية قد أحالت صانعة المحتوى أم مكة إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية.

وجاءت الإحالة على خلفية اتهامها بغسل الأموال المتحصلة من نشاطها الإجرامي بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظا خادشة للحياء العام.

وفي وقت سابق، قررت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية قبول استئناف التيك توكر "أم مكة" على حكم حبسها 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وتغريمها 100 ألف جنيه.

وقضت المحكمة مجددا بالاكتفاء بتغريمها 50 ألف جنيه.

