الأمن يكشف ملابسات تغيب سيدة بكفر الشيخ بعد استغاثة زوجها عبر السوشيال ميديا

كتب : علاء عمران

12:34 م 09/05/2026

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ ملابسات منشور تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة أحد الأشخاص بشأن تغيب زوجته عقب خروجها من مسكن الزوجية.

بلاغ صياد بتغيب زوجته في البرلس

وتبين من الفحص أنه بتاريخ 3 مارس الماضي، تلقى مركز شرطة البرلس بلاغا من صياد، مقيم بدائرة المركز، يفيد بتغيب زوجته عقب مغادرتها المنزل، وبحوزتها مشغولاتها الذهبية.

عودة السيدة وبحوزتها مشغولاتها الذهبية
وفي وقت لاحق، حضرت والدة السيدة المتغيبة وبرفقتها ابنتها إلى ديوان المركز، حيث قررت الأم أن ابنتها تركت منزل الزوجية بمحض إرادتها بسبب مرورها بحالة نفسية سيئة، وأنها كانت تقيم لدى أحد أقاربها طوال فترة الغياب.

وبسؤال الزوجة، أيدت ما جاء بأقوال والدتها، مؤكدة أنها لم تتعرض لأي أذى أو مكروه، وأن المشغولات الذهبية كانت بحوزتها طوال الوقت.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

