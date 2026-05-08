إعلان

خلال 24 ساعة.. شرطة التموين تضُبط 5 أطنان دقيق أبيض بلدى مدعم

كتب : علاء عمران

03:15 م 08/05/2026

شرطة التموين تضبط دقيق مدعم - أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن حملاته التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى نصف 5 طن دقيق أبيض، بلدى مدعم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التموين دقيق الشرطة الداخلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"وداعاً للأنبوبة".. الفرن البلدي يعود لبيوت القرى هرباً من الغلاء.. والحاجة
أخبار المحافظات

"وداعاً للأنبوبة".. الفرن البلدي يعود لبيوت القرى هرباً من الغلاء.. والحاجة
13 دقيقة حفظت حياته.. فريق طبي ينقذ مريضًا من جلطة قلبية في مستشفى العلمين
أخبار المحافظات

13 دقيقة حفظت حياته.. فريق طبي ينقذ مريضًا من جلطة قلبية في مستشفى العلمين
من المشادة إلى الزنزانة.. القصة الكاملة لاعتداء طالب على عضو هيئة تدريس
أخبار المحافظات

من المشادة إلى الزنزانة.. القصة الكاملة لاعتداء طالب على عضو هيئة تدريس
هل يلعب النهائي؟.. تطورات حالة محمد شحاتة بعد وفاة والده
رياضة محلية

هل يلعب النهائي؟.. تطورات حالة محمد شحاتة بعد وفاة والده

هند صبري تنشر صورا خلال زيارة تونس بدون والدتها.. ومنة شلبي تعلق
زووم

هند صبري تنشر صورا خلال زيارة تونس بدون والدتها.. ومنة شلبي تعلق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| النقل تعلن أسعار تذاكر واشتركات مونوريل شرق النيل