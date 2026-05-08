كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بصور جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، تضمن استغاثة أحد الأشخاص بشأن تغيب إحدى السيدات بمحافظة البحيرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 24 أبريل الماضى، تبلغ لقسم شرطة كفر الدوار من عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص، بتغيب زوجته عقب خروجها من المنزل لشراء بعض الاحتياجات بدائرة القسم، مؤكداً عدم اتهامه لأحد بالتسبب فى غيابها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان تواجد السيدة المتغيبة، وتبين وجودها بمحافظة القاهرة. وباستدعائها وسؤالها، أقرت بأنها غادرت المنزل بمحض إرادتها نتيجة مرورها بحالة نفسية سيئة. واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.



ضبط 1.6 مليون قرص دوائى مجهول المصدر

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها فى مكافحة جرائم الغش التجارى وحماية المواطنين من تداول الأدوية مجهولة المصدر، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادى من ضبط القائمين على مخزن لتجارة الأدوية الطبية بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة بنها ثان بمحافظة القليوبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط نحو مليون و650 ألف قرص دوائى بدون مستندات تفيد مصدرها، وتبين أنها مجهولة المصدر، وكان يتم تجهيزها لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح غير مشروعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

الداخلية تضبط 11 مليون جنيه من تجار العملة

وجهت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ضربات أمنية مستمرة لضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، وتمكنت من ضبط 11 مليون جنيه من تجار العملة.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 11 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

