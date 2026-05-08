

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.

واتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

تحريات الشرطة

وكشفت التحريات أن المتهم حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها من خلال شراء الأراضي والوحدات السكنية والسيارات، إلى جانب تأسيس عدد من الشركات.

وقدرت الجهات المختصة القيمة المالية لأعمال غسل الأموال بنحو 30 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



ضبط 10 أشخاص لاستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة



واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأطفال، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط 10 أشخاص، بينهم 8 لهم معلومات جنائية، لاتهامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية في عدد من مناطق القاهرة.

وأسفرت الحملة عن ضبط المتهمين وبصحبتهم 10 أطفال من المعرضين للخطر أثناء استغلالهم في أعمال التسول والبيع الإلحاحي، وبمواجهتهم أقروا بممارسة النشاط الإجرامي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما جرى تسليم الأطفال لذويهم مع أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المختصة لإيداع من تعذر الوصول إلى أهله بإحدى دور الرعاية.



ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص، من بينهم مالك مطبعة، تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية والعرفية والطوابع الحكومية بهدف النصب والاحتيال على المواطنين.

وكشفت التحريات أن المتهمين كانوا يروجون لاستمارات ومستندات مزورة عقب إيهام ضحاياهم بقدرتهم على مساعدتهم فى الالتحاق بوظائف داخل جهات وهيئات حكومية مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم، وعُثر بحوزتهم على عدد من الاستمارات والأختام والطوابع المقلدة والمنسوبة لجهات حكومية مختلفة، بالإضافة إلى الأدوات والأجهزة المستخدمة فى أعمال التزوير، وجهاز لتصنيع الأختام، ومبلغ مالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

وبمواجهة المتهمين أقروا بارتكاب الوقائع على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها