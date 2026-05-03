التصريح بدفن جثمان طالب عُثر عليه مقتولًا في مدينة نصر

كتب : محمود الشوربجي

10:10 م 03/05/2026

جثة - أرشيفية

قررت جهات التحقيق المختصة، التصريح بدفن جثمان طالب بكلية التربية الرياضية بجامعة الأزهر، الذي لقي مصرعه بالحي السادس بمدينة نصر.

التصريح بدفن جثمان الطالب

تعود تفاصيل الواقعة إلى حدوث مشادة بين المتهم والمجني عليه بسبب معاكسة فتيات في الشارع، وعلى إثرها طعن المتهم المجني عليه ولاذ بالفرار من مسرح الجريمة.

وأوضحت التحريات الأولية أن المجني عليه من محافظة الإسكندرية ويدرس في جامعة الأزهر، وتبين أن المتهم طالب في معهد تكنولوجيا خاص.

القبض على المتهم

وألقت الأجهزة الأمنية بمدينة نصر القبض على المتهم بإنهاء حياة طالب بجامعة الأزهر في منطقة الحي السادس بمدينة نصر.

وبدأت الواقعة عندما عُثر على جثمان طالب في ظروف غامضة بمنطقة الحي السادس بمدينة نصر.

