كشف مسؤول أمريكي لشبكة "سي بي إس نيوز" الأمريكية تفاصيل جديدة بشأن الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدة جوية بالكويت الأسبوع الماضي.

وأكد المسؤول الأمريكي، أن أربعة من أفراد الخدمة الأمريكية وثلاثة متعاقدين أصيبوا بجروح طفيفة جراء هجوم صاروخي باليستي إيراني استهدف القاعدة الجوية في الكويت.

وقال المسؤول الأمريكي، إن المصابين الـ7 عادوا جميعاً إلى العمل في غضون 24 ساعة من وقوع الهجوم.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" قد أعلنت في وقت سابق أن إيران أطلقت صاروخاً باليستياً باتجاه الكويت الأربعاء الماضي، مشيرة إلى أن القوات الكويتية اعترضت الصاروخ.

كما أفادت الكويت تعرضها لهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ صباح الخميس.

من جانبه، أعلن الحرس الثوري الإيراني، الخميس، أنه استهدف قاعدة أمريكية رداً على الضربات الأمريكية التي استهدفت جنوب البلاد، دون أن يحدد موقع تلك القاعدة.