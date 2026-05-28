كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ادعى خلاله القائم على النشر قيام أحد رجال المرور بسحب رخصة قيادته وتحصيل غرامة مالية منه دون وجه حق أثناء قيادته دراجة نارية بمحافظة الإسكندرية، وهو ما تبين عدم صحته.

وبالفحص والتحري، أمكن تحديد القائم على نشر الفيديو، وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية.

وبمواجهته، أقر بعدم صحة ما جاء بالمقطع المتداول، واعترف بارتكاب الواقعة على غير الحقيقة.

وأوضح أنه بتاريخ 20 من الشهر الجاري، وأثناء قيادته الدراجة النارية، ارتكب مخالفة مرورية بعدم الالتزام بإشارات المرور، وتم استيقافه من قبل أحد رجال المرور وسحب رخصة القيادة منه بإيصال رسمي وفق الإجراءات القانونية.

وأضاف أنه في اليوم التالي ارتكب مخالفة أخرى بالتوقف في الممنوع بدائرة قسم شرطة أول الرمل، وتم تحرير مخالفة مرورية ضده وتسليمه إيصالًا رسميًا بالغرامة المقررة.

وأقر المتهم بأنه تعمد نشر الفيديو وترويج ادعاءات كاذبة نتيجة تضرره من تطبيق المخالفات المرورية بحقه، بهدف إثارة الرأي العام.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإحالته للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

