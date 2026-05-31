ينطلق مساء اليوم الأحد في العاشرة مساءً على شاشة القناة الأولى برنامج التوك شو "من ماسبيرو"، وذلك احتفالاً بعيد الإعلاميين 31 مايو ويمثل البرنامج عودة قوية لبرامج التوك شو.

ومن المقرر أن يشارك الإعلامي محمود سعد في انطلاق البرنامج اليوم في أول حلقاته الإعلامية من تقديم سناء منصور وأسامة كمال وهالة أبو علم وإيناس جوهر.

وكان محمود التميمي، المشرف على البرنامج، قد أعلن أن اختيار إطلاق البرنامج في هذا التوقيت يحمل دلالة رمزية كبيرة، باعتبار عيد الإعلاميين مرتبطًا بتاريخ الإذاعة المصرية التي انطلقت عام 1934، مشيرًا إلى أن ماسبيرو يمثل الأصل الحقيقي للإعلام المصري ومنصة لتشكيل الوعي العام عبر عقود طويلة.

وأضاف "التميمي" خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن البرنامج يقوم على شعار "من الناس.. لكل الناس"، موضحًا أن الفكرة تعتمد على تقديم محتوى مستمد من قصص الواقع اليومي للمواطنين، مع الحرص على تمثيل مختلف فئات المجتمع دون تمييز، بما يعزز فكرة العدالة في الخطاب الإعلامي.