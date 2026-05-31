إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بحلول التعاملات المسائية

كتب : إبراهيم الهادي عيسى

07:38 م 31/05/2026

أسعار الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 50 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأحد 31-5-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4516 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5807 جنيهات للجرام.

وتقدم سعر الذهب عيار 21 إلى 6765 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 إلى 7742 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 54200 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 77420 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 233034 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 388750 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1% إلى نحو 4540 دولارًا للأونصة (الأوقية)، وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24، وفق آخر تحديث بيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب سعر سبيكة الذهب

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

حريق هائل يلتهم سوبر ماركت في كرموز بالإسكندرية (صور)
أخبار المحافظات

حريق هائل يلتهم سوبر ماركت في كرموز بالإسكندرية (صور)
"مقصرتش والله يا أبويا".. حمو بيكا ينهار أمام قبر والده في الإسكندرية (صور)
أخبار المحافظات

"مقصرتش والله يا أبويا".. حمو بيكا ينهار أمام قبر والده في الإسكندرية (صور)
سي بي إس: إصابة 7 جنود أمريكيين ومتعاقدين بهجوم إيراني على قاعدة كويتية
شئون عربية و دولية

سي بي إس: إصابة 7 جنود أمريكيين ومتعاقدين بهجوم إيراني على قاعدة كويتية
بعد إلغاء حفل محمد رمضان.. مسرح دولبي الأمريكي يعلن موعد حفل أحمد سعد
زووم

بعد إلغاء حفل محمد رمضان.. مسرح دولبي الأمريكي يعلن موعد حفل أحمد سعد
"مش بسبب السهر والبنات".. ميدو يرد على مقارنته بمحمد صلاح
رياضة محلية

"مش بسبب السهر والبنات".. ميدو يرد على مقارنته بمحمد صلاح

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

"قصر قرطام".. كيف فجر خلافات الحركة المدنية؟- التفاصيل الكاملة للأزمة
قناة مجانية تنقل مباراة منتخب مصر والبرازيل استعدادًا لكأس العالم 2026