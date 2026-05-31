ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 50 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأحد 31-5-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4516 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5807 جنيهات للجرام.

وتقدم سعر الذهب عيار 21 إلى 6765 جنيه للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 إلى 7742 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 54200 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 77420 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 233034 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 388750 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم عطلة رسمية في البورصات العالمية.

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1% إلى نحو 4540 دولارًا للأونصة (الأوقية)، وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24، وفق آخر تحديث بيانات وكالة بلومبرج.