واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، في إطار جهودها لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي المركبات.

حملات المرور

وأسفرت الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 105 آلاف و605 مخالفات مرورية متنوعة، جاء أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعات المقررة، الوقوف العشوائي، التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفات شروط التراخيص.

حالات تعاطٍ بين السائقين

كما تم فحص 627 سائقًا على الطرق المختلفة، حيث تبين إيجابية 17 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

حملات مكثفة بالطريق الدائري الإقليمي

وفي السياق ذاته، واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، لضبط المخالفات وتحقيق السيولة المرورية.

وأسفرت تلك الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 327 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تحميل ركاب، وشروط التراخيص، والأمن والمتانة الفنية علاوة على فحص 50 سائقًا، وتبين إيجابية حالتين لتعاطيهما المواد المخدرة، إلى جانب ضبط 5 محكوم عليهم بإجمالي 7 أحكام قضائية والتحفظ على مركبتين لمخالفتهما قوانين المرور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

