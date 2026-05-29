إعلان

"العربية حدفت يمين".. 3 مصابين في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الدائري

كتب : مصراوي

10:03 ص 29/05/2026

3 مصابين في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الدائري -

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيب 3 أشخاص في انقلاب سيرة ميكروباص أعلى الطريق الدائري أمام مطلعة المنشية اتجاه مدينة السادس من أكتوبر اليوم الجمعة.

حادث ميكروباص أعلى الدائري

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى الطريق الدائري نطاق دائرة الهرم.

المرور بموقع الحادث

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة ميكروباص اتجاه مدينة 6 أكتوبر اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما أدى إلى انقلابها.

حصيلة المصابين

نتج عن الحادث سقوط 3 مصابين نقلوا إلى مستشفى الهرم وتنوعت إصاباتهم بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق مع تسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدائري حادث المرور أكتوبر مستشفى الهرم

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

ماجد المصري ينشر فيديو مع محمد صلاح: "من أجدع وأنضف الناس"
زووم

ماجد المصري ينشر فيديو مع محمد صلاح: "من أجدع وأنضف الناس"
منشورات مضللة تشعل الجدل.. الداخلية تكشف ملابسات "مشاجرة المنيا"
حوادث وقضايا

منشورات مضللة تشعل الجدل.. الداخلية تكشف ملابسات "مشاجرة المنيا"
غضب جمهوري وتراجع تاريخي.. شعبية ترامب تنهار في استطلاعات الرأي
شئون عربية و دولية

غضب جمهوري وتراجع تاريخي.. شعبية ترامب تنهار في استطلاعات الرأي
موعد ومكان تشييع جنازة والدة الفنان أحمد حلمي
أخبار المحافظات

موعد ومكان تشييع جنازة والدة الفنان أحمد حلمي
مصدر يكشف موعد بدء أولى رحلات العمرة 2026-2027
أخبار مصر

مصدر يكشف موعد بدء أولى رحلات العمرة 2026-2027

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الأرصاد: طقس حار وشبورة ورياح نشطة خلال الأيام المقبلة
غضب جمهوري وتراجع تاريخي.. شعبية ترامب تنهار في استطلاعات الرأي