3 مصابين في انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الدائري -

أصيب 3 أشخاص في انقلاب سيرة ميكروباص أعلى الطريق الدائري أمام مطلعة المنشية اتجاه مدينة السادس من أكتوبر اليوم الجمعة.

حادث ميكروباص أعلى الدائري

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين أعلى الطريق الدائري نطاق دائرة الهرم.

المرور بموقع الحادث

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أنه في أثناء سير سيارة ميكروباص اتجاه مدينة 6 أكتوبر اختلت عجلة القيادة بيد السائق مما أدى إلى انقلابها.

حصيلة المصابين

نتج عن الحادث سقوط 3 مصابين نقلوا إلى مستشفى الهرم وتنوعت إصاباتهم بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة بالجسم، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق مع تسيير حركة السيارات إلى طبيعتها.

