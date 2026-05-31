ساهم نشاط الرياح بمحافظة جنوب سيناء في تنشيط الحركة السياحية بمدينة دهب، حيث شهدت إقبالًا متزايدًا من السائحين الأجانب والمصريين والعرب على ممارسة الألعاب والأنشطة المائية المختلفة، خاصة رياضات الكايت سيرف والويند سيرف.

إقبال سياحي كبير خلال عيد الأضحى

قال مدحت محمد، مدرب أنشطة بحرية بمدينة دهب، إن الألعاب المائية شهدت إقبالًا كبيرًا خلال أيام عيد الأضحى المبارك، خاصة من المصريين والعرب، مشيرًا إلى أن نشاط الرياح ساعد الزوار على الاستمتاع بتجربة فريدة على شواطئ المدينة.

وأوضح مدرب الأنشطة البحرية لـ"مصراوي"، أن الأسعار شملت الباراشوت الفردي بـ600 جنيه، وركوب فردين معًا في الجو بـ800 جنيه بشرط ألا يتجاوز الوزن 150 كيلوجرامًا، إلى جانب ألعاب التيوب (3 أفراد) والفراشة (3 أفراد) بسعر 800 جنيه، والبانانا بوت بـ800 جنيه، والحلزونة (5 أفراد) بـ1200 جنيه.

وجهة عالمية لعشاق الرياضات المائية

وأضاف مدرب الأنشطة البحرية، أن رياضات الكايت سيرف والويند سيرف في دهب تحظى بشعبية عالمية، حيث يحرص ممارسون من دول مثل روسيا وألمانيا وفرنسا وإنجلترا والصين وكوريا على زيارتها أكثر من مرة سنويًا، معتبرين المدينة من أبرز الوجهات لممارسة الرياضات البحرية.

تدريب وشروط لممارسة الرياضات

وأكد مدرب الأنشطة، أن ممارسة هذه الرياضات تتطلب تدريبًا للمبتدئين عبر كورسات سريعة ليوم واحد، بينما يحتاج الإتقان إلى تدريب يمتد لثلاثة أيام متتالية، مشيرًا إلى استمرار الإقبال السياحي خلال الموسم الصيفي.

طبيعة مميزة وموقع جغرافي فريد

وأشار إلى أن دهب تتميز بطبيعة جغرافية فريدة ونشاط رياح مستمر، ما جعلها واحدة من أبرز المدن العالمية في الرياضات المائية، خاصة في مناطق مثل اللاجونا.

إجراءات تأمين السائحين

وأوضح مدرب الأنشطة البحرية، أنه يتم تأمين السائحين خلال ممارسة الأنشطة البحرية عبر قوارب مراقبة تتحرك في محيطهم، إضافة إلى وجود فرق إنقاذ على الشاطئ للتدخل السريع عند الحاجة، لضمان سلامة المشاركين في الألعاب المائية.