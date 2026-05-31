إعلان

بالصور- نشاط الرياح في دهب يجذب السائحين لممارسة الأنشطة المائية

كتب : رضا السيد

07:33 م 31/05/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    استمتاع السائحين
  • عرض 8 صورة
    البانانا
  • عرض 8 صورة
    الرياضات البحرية
  • عرض 8 صورة
    الأنشطة والألعاب المائية
  • عرض 8 صورة
    السائحون
  • عرض 8 صورة
    رياضة الوين سيرف
  • عرض 8 صورة
    الرياضة المائية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ساهم نشاط الرياح بمحافظة جنوب سيناء في تنشيط الحركة السياحية بمدينة دهب، حيث شهدت إقبالًا متزايدًا من السائحين الأجانب والمصريين والعرب على ممارسة الألعاب والأنشطة المائية المختلفة، خاصة رياضات الكايت سيرف والويند سيرف.

إقبال سياحي كبير خلال عيد الأضحى

قال مدحت محمد، مدرب أنشطة بحرية بمدينة دهب، إن الألعاب المائية شهدت إقبالًا كبيرًا خلال أيام عيد الأضحى المبارك، خاصة من المصريين والعرب، مشيرًا إلى أن نشاط الرياح ساعد الزوار على الاستمتاع بتجربة فريدة على شواطئ المدينة.
وأوضح مدرب الأنشطة البحرية لـ"مصراوي"، أن الأسعار شملت الباراشوت الفردي بـ600 جنيه، وركوب فردين معًا في الجو بـ800 جنيه بشرط ألا يتجاوز الوزن 150 كيلوجرامًا، إلى جانب ألعاب التيوب (3 أفراد) والفراشة (3 أفراد) بسعر 800 جنيه، والبانانا بوت بـ800 جنيه، والحلزونة (5 أفراد) بـ1200 جنيه.

وجهة عالمية لعشاق الرياضات المائية

وأضاف مدرب الأنشطة البحرية، أن رياضات الكايت سيرف والويند سيرف في دهب تحظى بشعبية عالمية، حيث يحرص ممارسون من دول مثل روسيا وألمانيا وفرنسا وإنجلترا والصين وكوريا على زيارتها أكثر من مرة سنويًا، معتبرين المدينة من أبرز الوجهات لممارسة الرياضات البحرية.

تدريب وشروط لممارسة الرياضات

وأكد مدرب الأنشطة، أن ممارسة هذه الرياضات تتطلب تدريبًا للمبتدئين عبر كورسات سريعة ليوم واحد، بينما يحتاج الإتقان إلى تدريب يمتد لثلاثة أيام متتالية، مشيرًا إلى استمرار الإقبال السياحي خلال الموسم الصيفي.

طبيعة مميزة وموقع جغرافي فريد

وأشار إلى أن دهب تتميز بطبيعة جغرافية فريدة ونشاط رياح مستمر، ما جعلها واحدة من أبرز المدن العالمية في الرياضات المائية، خاصة في مناطق مثل اللاجونا.
إجراءات تأمين السائحين
وأوضح مدرب الأنشطة البحرية، أنه يتم تأمين السائحين خلال ممارسة الأنشطة البحرية عبر قوارب مراقبة تتحرك في محيطهم، إضافة إلى وجود فرق إنقاذ على الشاطئ للتدخل السريع عند الحاجة، لضمان سلامة المشاركين في الألعاب المائية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نشاط الرياح السياحة في دهب جنوب سيناء

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

أول تعليق من جابرييل بعد إهدار ركلة الترجيح أمام باريس سان جيرمان
رياضة عربية وعالمية

أول تعليق من جابرييل بعد إهدار ركلة الترجيح أمام باريس سان جيرمان
بعد إلغاء حفل محمد رمضان.. مسرح دولبي الأمريكي يعلن موعد حفل أحمد سعد
زووم

بعد إلغاء حفل محمد رمضان.. مسرح دولبي الأمريكي يعلن موعد حفل أحمد سعد
بفيديو يهاجم الشرطة.. الداخلية تكشف حقيقة واقعة أبنوب بأسيوط
حوادث وقضايا

بفيديو يهاجم الشرطة.. الداخلية تكشف حقيقة واقعة أبنوب بأسيوط
بعد هروب العجل وسقوط الخروف.. إصابة فيفي عبده بكسر في القدم (فيديو)
زووم

بعد هروب العجل وسقوط الخروف.. إصابة فيفي عبده بكسر في القدم (فيديو)
"مقصرتش والله يا أبويا".. حمو بيكا ينهار أمام قبر والده في الإسكندرية (صور)
أخبار المحافظات

"مقصرتش والله يا أبويا".. حمو بيكا ينهار أمام قبر والده في الإسكندرية (صور)

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

"قصر قرطام".. كيف فجر خلافات الحركة المدنية؟- التفاصيل الكاملة للأزمة
قناة مجانية تنقل مباراة منتخب مصر والبرازيل استعدادًا لكأس العالم 2026