كيف خدعت "أميرة مزعومة" تاجراً وسرقت عوداً فاخراً بـ 3 ملايين دولار في دبي؟

كتب : وكالات

11:47 ص 31/05/2026 تعديل في 11:51 ص

شرطة دبي

كشفت شرطة دبي تفاصيل جريمة احتيال نفذتها شبكة مكونة من 8 أشخاص، تمكنت من الاستيلاء على عود فاخر تبلغ قيمته 12 مليون درهم (نحو 3,26 مليون دولار)، بعدما أوهمت تاجراً بأن عملية الشراء ستتم لصالح أميرة ذات مكانة رفيعة، ونجحت السلطات في استعادة المسروقات خلال ساعات قليلة من وقوع الحادثة.

القبض على متهمين وملاحقة آخرين دولياً

ووفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، تمكنت الأجهزة الأمنية من توقيف أربعة متهمين وضبط العود المسروق بحوزتهم، فيما أصدرت الجهات المختصة نشرة حمراء بحق 4 آخرين تمكنوا من مغادرة الدولة بعد تنفيذ الجريمة، ومن بينهم المرأة التي أدت دور الأميرة المزعومة في الخطة الاحتيالية.

وتشير التحقيقات إلى أن اثنين من أفراد العصابة توجها إلى متجر متخصص في تجارة العود الفاخر، وأبلغا صاحبه بأن شخصية أميرية مرموقة ستزور دبي قريباً وترغب في شراء كمية كبيرة من العود مقابل مبلغ مالي ضخم، ما دفع التاجر إلى التعامل بجدية مع العرض المقترح.

فيلا فاخرة وحراس لإضفاء المصداقية

ولتعزيز مصداقية الرواية، استأجرت العصابة فيلا فاخرة وأعدتها لاستقبال التاجر، كما استعانت بحراس ونظمت مراسم استقبال رسمية وعشاءً فاخراً لإيهامه بأنه سيلتقي بالفعل بشخصية ذات نفوذ، وخلال اللقاء، تمكن أفراد الشبكة من تنفيذ خطتهم دون إثارة الشكوك، واستغل أفراد العصابة الظروف المحيطة باللقاء واستبدلوا العود الفاخر الذي أحضره التاجر بأخشاب عادية وضعت داخل الحقائب بطريقة احترافية.

استعادة المسروقات خلال أقل من 12 ساعة

وأكدت شرطة دبي نجاح فرقها المختصة في كشف تفاصيل الجريمة وتعقب المتورطين خلال أقل من 12 ساعة من الإبلاغ عن الواقعة، ما أسفر عن استعادة العود الفاخر والإطاحة بمعظم عناصر الشبكة الإجرامية، مع استمرار الجهود لملاحقة بقية المتهمين الهاربين.

