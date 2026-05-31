واصلت الأجهزة التنفيذية لوزارة التنمية المحلية والمحافظات على مدار أيام عيد الأضحى المبارك، أعمال التصدي لمخالفات البناء والتعديات على مستوى محافظات الجمهورية.



إزالة مخالفات البناء والتعديات في 11 محافظة خلال العيد

تصدت الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بشكل حاسم لمحاولات التعديات ومخالفات البناء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وتابعت وزارة التنمية المحلية والبيئة، عبر البث الحي لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالوزارة، رصد وإزالة عدة حالات تعدٍ في المهد بمختلف المحافظات، ومصادرة المعدات وتحويل المخالفين للتحقيق لقطع الطريق على أي استغلال لفترة الإجازة.

وتم خلال الحملات المكثفة إحباط وإزالة مبانٍ وأسوار مخالفة على أراضٍ زراعية وأملاك دولة في 11 محافظة في مقدمتها: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، سوهاج، أسيوط، والفيوم.

وفي محافظة سوهاج، تم رصد حالة بناء مخالف بالدور السابع بمنطقة غرب الثلاث كباري بنطاق قرية إدفا، حيث تحركت الوحدة المحلية بصورة فورية وتم تنفيذ الإزالة في المهد ومصادرة مواد البناء المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي محافظة الفيوم، تم تنفيذ إزالة فورية في المهد لحالة بناء مخالف بقرية تلات التابعة للوحدة المحلية بمركز ومدينة الفيوم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

كما شهدت محافظة أسيوط تنفيذ إزالة وفك شدة خشبية لصبة دور أرضي بمنطقة بني عدي بمركز منفلوط، إلى جانب فك شدة خشبية أخرى لصبة سقف الدور الأول العلوي بمنطقة بني فيز، وذلك من خلال حملات المتابعة والرصد الميداني بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية.

وفي الإسكندرية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مخالفة بناء بمنطقة الفلكي نطاق حي المنتزه أول، حيث جرى تسليم الموقع لمقاول الهدم لاستكمال أعمال الإزالة خلال المدة المحددة، بعد رصد أعمال صب سقف الدور الثاني العلوي بالمخالفة على مساحة تقدر بنحو 60 متر مربع.

كما تابع مركز سيطرة الشبكة الوطنية بالبث المباشر أعمال إزالة سور مخالف بالبلوك الأبيض مقام على أرض زراعية بطريق السقارية بمدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة، على مساحة تقدر بنحو 800 متر مربع، وذلك ضمن إجراءات التعامل الفوري مع التعديات على الأراضي الزراعية.

وفي محافظة مطروح، تم تنفيذ قرار إزالة بمنطقة جنوب السكة الحديد بمدينة العلمين، شمل إزالة سور مقام بالمخالفة على مساحة 300 متر مربع وداخله مبنى على مساحة 100 متر مربع.

وفي محافظة بني سويف، تم تنفيذ إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرية حاجر بني سليمان التابعة للوحدة المحلية بإبشنا، على مساحة إجمالية بلغت نحو 4 قيراط، بالتنسيق بين الوحدة المحلية والجهات الزراعية والأجهزة المعنية.

ورصدت فرق المتابعة بمحافظة الشرقية شروع أحد المخالفين بمدينة فاقوس في استكمال أعمال بناء مخالف بالدور السادس العلوي بمنطقة المنشية، وتم اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لوقف الأعمال والتعامل مع المخالفة.

وفي محافظة المنوفية، تم تنفيذ إزالة على أرض زراعية بقرية كمشيش بمركز تلا على مساحة تقدر بنحو 60 متر مربع.

فيما شهدت محافظة كفر الشيخ إزالة سور بالبلوك على أرض زراعية بعزبة الرملة التابعة لقرية الخادمية على مساحة قيراط واحد، وذلك في المهد وقبل استكمال الأعمال المخالفة.

كما تضمنت أعمال المتابعة بمحافظة الغربية رفع تراكمات القمامة والمخلفات بشارع الترعة بحي ثان المحلة خلال أيام العيد، في إطار الحفاظ على مستوى النظافة العامة وتحسين البيئة المحيطة للمواطنين.

استمرار حالة الاستنفار بالمحافظات طوال أيام إجازة عيد الأضحى

أكدت الوزارة استمرار التنسيق بين غرف العمليات بالمحافظات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة الأوضاع على مدار الساعة وسرعة التعامل مع الشكاوى والملاحظات، بما يساهم في الحفاظ على الانضباط العام ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشددت د. منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، على ضرورة استمرار حالة الاستنفار طوال إجازة العيد، وعدم السماح بأي تهاون أو استغلال لفترة الأعياد للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ومواجهة المخالفات بكل حسم لفرض هيبة القانون