طقس ثالث أيام العيد.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية المتوقعة

كتب : محمد لطفي

11:22 م 28/05/2026

طقس حار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الجمعة ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، على أنحاء البلاد كافة.

وتوقعت الهيئة، أن يسود طقس ربيعي معتدل في الصباح الباكر، يميل إلى الحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، بينما يكون حارًا على مناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، بينما يعتدل الطقس ليلًا.

أشارت الأرصاد، إلى تكون شبورة مائية من الساعة الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض المحاور.

وذكرت الهيئة وجود فرص ضعيفة جدًا لسقوط أمطار خفيفة ومتقطعة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

كما توقعت نشاط حركة الرياح بسرعات تتراوح بين 30 و40 كم/ساعة على معظم المناطق على فترات متقطعة.

وأضافت أن هناك فرصًا ضعيفة لتكون سحب منخفضة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد يصاحبها رذاذ خفيف غير مؤثر.

