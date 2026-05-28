كشف الفنان محمد رمضان تفاصيل زيارة مركز تدريبات نادي تشيلسي في كوبهام الفترة الماضية.

نشر محمد رمضان مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، مقطع فيديو يوثق لقائه مع لاعبي تشيلسي داخل مقر التدريبات، كما تسلم هدية تذكارية من النادي عبارة عن قميص خاص يحمل اسمه ورقم "MR1".

كواليس زيارة رمضان لنادي تشيلسي

وخلال الزيارة، التقى محمد رمضان بلاعبي تشيلسي داخل مقر التدريبات، حيث تبادل معهم الحديث حول مسيرته الفنية، وكشف عن مدى تأثير كرة القدم ولاعبي النادي الحاليين والسابقين في حياته، سواء على المستوى الشخصي أو المهني.

في تصريحات من محمد رمضان للموقع الرسمي لنادي تشيلسي، أعرب محمد رمضان عن سعادته الكبيرة بهذه الزيارة، قائلًا: "أنا سعيد وأود أن أشكر تشيلسي على هذه الزيارة".

وأضاف أن كرة القدم لعبة تحظى بأهمية كبيرة لدى الجماهير في إفريقيا والعالم العربي، مشيرًا إلى أن تشيلسي يمتلك قاعدة جماهيرية واسعة في القارة الإفريقية، وأن الكثيرين يرتبطون به منذ سنوات طويلة.

أحداث فيلم أسد

تدور أحداث "سد"، في إطار درامي تدور عن مصر خلال القرن التاسع عشر، يقدم فيلم أسد حكاية عبد يُدعى "أسد"، يعيش حالة من الصراع النفسي بسبب الواقع القاسي الذي يفرضه عليه المجتمع. وتتفاقم الأحداث مع دخوله في علاقة حب سرية مع امرأة حرة، لتبدأ المواجهات مع القيود الاجتماعية السائدة آنذاك.

ومع تصاعد التطورات، يتعرض "أسد" لخسارة قاسية تقلب حياته رأساً على عقب، ليتحول من شخص يلتزم الصمت إلى قائد لمواجهة مشتعلة تهدد مصير الجميع من حوله، في رحلة درامية تكشف التحولات الإنسانية والنفسية للشخصية.

أبطال فيلم أسد

ويضم الفيلم نخبة من النجوم، على رأسهم محمد رمضان، إلى جانب ماجد الكدواني، رزان جمال، علي قاسم، أحمد داش، إسلام مبارك، وكامل الباشا، إضافة إلى عدد من الوجوه الشابة. الفيلم من تأليف محمد دياب وشرين وخالد دياب، فيما يتولى الإخراج محمد دياب.

