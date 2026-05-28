شهدت منطقة الشرابية بالقاهرة حريقا مأساويا داخل عقار نتج عنه سقوط 4 ضحايا، مساء الخميس.

حريق الشرابية

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة باندلاع حريق داخل عقار سكني مكون من 3 طوابق، وذلك بشارع محمد عفت بميدان كامي، المتفرع من شركات البترول.

حصيلة الضحايا

ووفقًا للبلاغ، نشب الحريق بالطابق الثالث من العقار، ما أسفر عن وقوع حالة وفاة لجثة متفحمة، إلى جانب إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق، وتم نقلهم إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج اللازم.

معاينة الحريق

المصابون هم: أمجد 23 عامًا، محمد جمال 22 عامًا ومحمد نافع 21 عامًا، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء العقار.

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ الوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

اقر أ أيضا:

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

مطاردة وهروب فاشل للمتحرش العجوز.. رحلة القبض على مدير مدرسة "هابي لاند" في سوهاج

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها