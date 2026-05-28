جثة متفحمة و3 مصابين في حريق مروع بالشرابية والمعمل الجنائي يعاين

كتب : مصراوي

09:58 م 28/05/2026

جثة و3 مصابين في حريق مروع بالشرابية

شهدت منطقة الشرابية بالقاهرة حريقا مأساويا داخل عقار نتج عنه سقوط 4 ضحايا، مساء الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة باندلاع حريق داخل عقار سكني مكون من 3 طوابق، وذلك بشارع محمد عفت بميدان كامي، المتفرع من شركات البترول.

حصيلة الضحايا

ووفقًا للبلاغ، نشب الحريق بالطابق الثالث من العقار، ما أسفر عن وقوع حالة وفاة لجثة متفحمة، إلى جانب إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق، وتم نقلهم إلى مستشفى السلام لتلقي العلاج اللازم.

معاينة الحريق

المصابون هم: أمجد 23 عامًا، محمد جمال 22 عامًا ومحمد نافع 21 عامًا، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء العقار.

فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ الوقوف على أسباب الحريق وملابساته.

خطوات ورابط الاستعلام عن أرقام جلوس الثانوية العامة 2026