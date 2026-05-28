كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن اصطدام سيارة بفتاتين أثناء سيرهما بأحد الشوارع بمحافظة بني سويف.

فيديو حادث بني سويف

بالفحص، أمكن تحديد المجني عليهما، وتبين أنهما طالبتان مقيمتان بدائرة مركز شرطة أهناسيا. وبسؤالهما، أقرتا بأنه بتاريخ 27 الجاري، وأثناء سيرهما بأحد الشوارع بدائرة المركز عقب صلاة العيد، اصطدمت بهما السيارة الظاهرة في مقطع الفيديو نتيجة قيادة قائدها برعونة، دون حدوث إصابات.

الداخلية تتحرك

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة وقائدها وقت ارتكاب الواقعة، وتبين أنه طالب لا يحمل رخصة قيادة، ومقيم بذات الدائرة.

اعترافات طالب أهناسيا

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

