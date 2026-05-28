أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الانتهاء من تنفيذ وتسليم 25 محطة وسيطة ثابتة ومتحركة، إلى جانب توريد معدات تشغيل المحطات المتحركة، فضلًا عن الانتهاء من تنفيذ وتسليم 42 مدفنًا صحيًا آمنًا بعدد من المحافظات.

جاء ذلك وفق تقرير تلقته الوزيرة من الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، بشأن ما تم تحقيقه ضمن البرنامج الأول لتطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات الصلبة.

تطوير منظومة المخلفات حتى 2027

أوضح التقرير أنه تم تنفيذ 4 محطات فرز أولي بمحافظة جنوب سيناء، إلى جانب الانتهاء من تنفيذ 5 مصانع وخطوط تدوير مخلفات بعدد من المحافظات، مع استمرار أعمال التطوير في عدد من المصانع الأخرى الجاري تنفيذها.

وأشار التقرير إلى أن منظومة المخلفات تعتمد على ثلاث ركائز أساسية تشمل تطوير البنية التحتية، وتمويل وتشغيل خدمات الجمع والنقل والمعالجة، إضافة إلى الدعم المؤسسي والمجتمعي، بما يحقق إدارة متكاملة ومستدامة للمخلفات من المصدر وحتى التخلص الآمن النهائي منها.

كما كشف التقرير رفع نحو 7 ملايين طن من التراكمات التاريخية بالمحافظات، إلى جانب إغلاق 58 مقلبًا عشوائيًا، في خطوة تعكس تحولًا كبيرًا في مواجهة مصادر التلوث التاريخية وتحسين الأوضاع البيئية بالمناطق الأكثر تأثرًا.

وفيما يخص تمويل وتشغيل المنظومة، أوضح التقرير أنه تم إبرام 37 عقدًا مع شركات القطاع الخاص المتخصصة لتقديم خدمات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات بعدد من المحافظات، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأظهرت المؤشرات تحسنًا ملحوظًا في أداء المنظومة، حيث ارتفعت كفاءة الجمع والنقل ونظافة الشوارع من 50% عام 2019 إلى 75% حاليًا، مع استهداف الوصول إلى 90% بحلول عام 2027، كما ارتفعت معدلات تدوير المخلفات من 10% إلى 46% حاليًا، مع خطة للوصول إلى 60% خلال الفترة نفسها.

الموقف التنفيذي لمشروع مصرف كيتشنر

في إطار المشروعات الإقليمية الكبرى، استعرض التقرير الموقف التنفيذي لمشروع مصرف كيتشنر (مكون المخلفات الصلبة)، باعتباره أحد أبرز المشروعات البيئية في دلتا النيل، حيث يمتد المصرف بطول 69 كم عبر محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ.

ويستهدف المشروع تحسين الوضع البيئي بالمصرف من خلال برنامج متكامل يضم ثلاثة مكونات رئيسية تشمل المخلفات الصلبة، والصرف الصحي، وتأهيل ورفع كفاءة المصرف.

أما فيما يتعلق بمكون المخلفات الصلبة، فيهدف المشروع إلى تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظات الثلاث عبر دعم معدات الجمع والنقل، وإنشاء محطات نقل وسيطة، ومرافق للفصل والمعالجة والتدوير، بالإضافة إلى إغلاق وتأهيل المقالب العشوائية، وإنشاء وحدة متخصصة للإدارة المتكاملة للمخلفات بمحافظة الدقهلية.

وأوضح التقرير، أن المشروع يتم تمويله من خلال قرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو، بإجمالي تعاقدات إنشائية يبلغ نحو 78.1 مليون يورو، على أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بنهاية فبراير 2027.

وأكدت الدكتورة منال عوض، أن هذه الجهود تمثل تحولًا هيكليًا في إدارة منظومة المخلفات على مستوى الجمهورية، من خلال الدمج بين البنية التحتية الحديثة، والتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص، وتنفيذ المشروعات الإقليمية الكبرى مثل مشروع مصرف كيتشنر، بما يدعم جهود تحسين البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمختلف المحافظات.