سيطرت قوات الحماية المدنية بمحافظة القليوبية على حريق اندلع بواجهة أحد المطاعم بالحي الأول بمدينة العبور، دون وقوع إصابات خطيرة، أو تأثر السلامة الإنشائية للمبنى، فيما تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والإسعاف للتعامل الفوري مع الحادث.

متابعة المحافظ من مركز السيطرة

تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، تفاصيل الحريق من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، موجّهًا بسرعة تحرك الأجهزة المعنية والتعامل العاجل مع البلاغ فور وروده.

الدفع بسيارات الإطفاء والإسعاف

وعلى الفور، دفعت الأجهزة التنفيذية بـ3 سيارات إطفاء و4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها بالكامل في وقت قياسي، مع منع امتدادها إلى العقارات والمنشآت المجاورة.

المعاينات الأولية

وكشفت المعاينات الأولية أن الحريق نشب في واجهة “الكلادينج” الخاصة بالمطعم، دون أن يمتد إلى داخل المبنى أو يؤثر على سلامته الإنشائية، حيث تبين أن العقار مكوّن من أربعة طوابق وآمن تمامًا، وأن التلفيات اقتصرت على الواجهة الخارجية فقط.

إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص بحالات اختناق، حيث تم إسعاف حالتين بموقع الحادث ورفضا النقل إلى المستشفى، بينما جرى نقل حالة أخرى إلى مستشفى السلام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، مع استقرار الحالة العامة للمصابين.

استمرار أعمال التبريد

وتواصل فرق الحماية المدنية أعمال التبريد بمحيط الحريق للتأكد من عدم تجدد الاشتعال، فيما تواصل سيارات الإسعاف تمركزها بالموقع كإجراء احترازي.

إشادة بسرعة الاستجابة

وأشاد محافظ القليوبية بسرعة استجابة قوات الحماية المدنية والأطقم الميدانية، موجّهًا باستكمال أعمال التبريد وإجراء المعاينات الفنية اللازمة للوقوف على أسباب الحريق، والتأكد من الالتزام الكامل باشتراطات الحماية المدنية ووسائل الوقاية من الحرائق، حفاظًا على سلامة المواطنين والمنشآت.