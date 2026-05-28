مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

طلائع الجيش

0 2
17:00

وادي دجلة

الدوري المصري

بتروجت

1 2
17:00

الجونة

الدوري المصري

الإسماعيلي

1 2
17:00

فاركو

الدوري الأفريقي لكرة السلة

بترو دي لواندا

43 48
20:00

الأهلي بنغازي

مباريات ودية - منتخبات

مصر -17

0 0
19:00

تنزانيا - 17

مباريات ودية - منتخبات

مصر

0 0
21:00

روسيا

جميع المباريات

حسام حسن يعلن تشكيل مصر لمواجهة روسيا وديًا.. مفاجأة في الدفاع

كتب : محمد عبد الهادي

07:48 م 28/05/2026 تعديل في 08:00 م
  • عرض 11 صورة
    مران منتخب مصر استعدادًا لودية روسيا (25)
    مران منتخب مصر استعدادًا لودية روسيا (13)
    منتخب مصر (3)
    منتخب مصر (1)
    مران منتخب مصر استعدادًا لودية روسيا (23)
    مران منتخب مصر استعدادًا لودية روسيا (24)
    مران منتخب مصر استعدادًا لودية روسيا (21)
    مران منتخب مصر استعدادًا لودية روسيا (22)
    عمر مرموش وحمزة عبد الكريم ينضمان لمنتخب مصر
    حمزة عبد الكريم في معسكر منتخب مصر

كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، التشكيل الرسمي للمواجهة الودية المرتقبة أمام روسيا، والتي تجمع بينهما التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن استعدادات الفراعنة لكأس العالم.

وشهد التشكيل مفاجأة في خط الدفاع، بتواجد اللاعب محمد عبدالمنعم بعد غيابه مؤخرًا عن المشاركة للإصابة.

بينما تواجد في خط الهجوم كل من عمر مرموش ومحمود تريزيجيه وأحمد السيد زيزو.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة روسيا

حراسة المرمي: مصطفي شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم: محمود تريزيجيه - زيزو - عمر مرموش

دكة بدلاء منتخب مصر:

محمد الشناوي - مهدي سليمان - محمد علاء - طارق علاء - أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - رامي ربيعة - محمود صابر - نبيل عماد - هيثم حسن - إبراهيم عادل - مصطفي زيكو - أقطاي عبد الله - حمزة عبد الكريم.

