كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، التشكيل الرسمي للمواجهة الودية المرتقبة أمام روسيا، والتي تجمع بينهما التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن استعدادات الفراعنة لكأس العالم.

وشهد التشكيل مفاجأة في خط الدفاع، بتواجد اللاعب محمد عبدالمنعم بعد غيابه مؤخرًا عن المشاركة للإصابة.

بينما تواجد في خط الهجوم كل من عمر مرموش ومحمود تريزيجيه وأحمد السيد زيزو.

تشكيل منتخب مصر لمواجهة روسيا

حراسة المرمي: مصطفي شوبير

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - محمد عبدالمنعم - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - مروان عطية - إمام عاشور

خط الهجوم: محمود تريزيجيه - زيزو - عمر مرموش

دكة بدلاء منتخب مصر:

محمد الشناوي - مهدي سليمان - محمد علاء - طارق علاء - أحمد فتوح - حسام عبد المجيد - رامي ربيعة - محمود صابر - نبيل عماد - هيثم حسن - إبراهيم عادل - مصطفي زيكو - أقطاي عبد الله - حمزة عبد الكريم.

