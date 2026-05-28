وزير الخارجية: أمن الكويت ودول الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري

كتب : وكالات

08:13 م 28/05/2026

الدكتور بدر عبد العاطي

جدد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ، إدانة مصر واستنكارها الشديدين للهجمات التي استهدفت دولة الكويت الشقيقة.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أكد عبد العاطي خلال اتصالا هاتفيا اليوم الخميس، مع نظيره الكويتي مع الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح تضامن مصر الكامل ووقوفها جنبا إلى جنب مع الكويت في مواجهة هذه الاعتداءات السافرة.

وشدد عبد العاطي على موقف مصر الراسخ بأن أمن واستقرار دولة الكويت وسائر دول الخليج الشقيقة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، مؤكدا الدعم لكافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها الكويت لصون سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.

ووفقا لبيان الخارجية، شهد الاتصال تبادل للرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية ومسار المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران.

وأعرب عبد العاطي عن التطلع لأن تفضي هذه الجهود إلى اتفاق يضع حدا للحرب الدائرة ويأخذ في الاعتبار الشواغل الأمنية للأشقاء في دول الخليج، بما يضمن صون الأمن القومي العربي ويحقق الاستقرار المستدام في المنطقة.

