أمرت النيابة العامة بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا، اليوم الخميس، بحبس المتهم بقتل زوجته يوم وقفة عيد الأضحى المبارك، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

اعتداء بالضرب المبرح

وجاء القرار عقب ضبط المتهم "ف. ع"، 34 سنة، عامل، لاتهامه بالتعدي على زوجته "ن. ن"، 34 سنة، ربة منزل، بالضرب المبرح باستخدام اليدين وعصا خشبية، ما أسفر عن وفاتها متأثرة بإصاباتها وجروحها وكسورها المتعددة.

بلاغ بجريمة قتل وفرار المتهم

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت إخطارًا بوقوع جريمة قتل داخل إحدى قرى مركز مغاغة، مع هروب الجاني عقب ارتكاب الواقعة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع سيدة على يد زوجها إثر اعتدائه عليها داخل المنزل.

ضبط المتهم

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكلفت النيابة العامة فريق البحث الجنائي بسرعة ضبط المتهم، حيث جرى ضبطه خلال 24 ساعة من ارتكاب الجريمة، وتمت إحالته للنيابة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.