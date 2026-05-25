حالة الطقس غدًا الثلاثاء.. نشاط رياح وارتفاع الحرارة لـ37 درجة

كتب- محمد ممدوح:

07:12 م 25/05/2026 تعديل في 28/05/2026

طقس القاهرة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء 26 مايو 2026، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

ويسود طقس معتدل الحرارة خلال ساعات الصباح الباكر، يميل للحرارة على السواحل الشمالية، بينما يكون حارًا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأوضحت الهيئة، في بيانها، أن الطقس خلال ساعات الليل سيكون معتدل الحرارة إلى مائل للبرودة على أغلب الأنحاء، مع ظهور شبورة مائية في الفترة من الرابعة حتى الثامنة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

وأضافت الهيئة أن البلاد تشهد نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء وعلى فترات متقطعة، اعتبارًا من غدًا الثلاثاء وحتى السبت 30 مايو.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء، سجلت القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 درجة للعظمى و19 للصغرى، بينما تسجل السواحل الشمالية 24 للعظمى و18 للصغرى، وشمال الصعيد 32 للعظمى و18 للصغرى، فيما تصل درجات الحرارة على جنوب الصعيد إلى 37 درجة للعظمى و25 للصغرى.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية استمرار متابعة التغيرات الجوية وتحديث خرائط الطقس بشكل دوري، خاصة مع التقلبات السريعة التي يشهدها فصل الربيع.

