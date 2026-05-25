"من غير رخص".. ضبط قائدي دراجتين ناريتين بعد فيديو أثار الجدل بالأقصر

كتب : فاطمة عادل

09:57 م 25/05/2026

ضبط تعبيرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائدي دراجتين ناريتين بأداء حركات استعراضية بأحد الطرق بمحافظة الأقصر، معرضين حياتهم وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الدراجيـن الناريتين الظاهرتين بمقطع الفيديو، وتبين أنهما ساريتا التراخيص، كما تم ضبط قائديهما، وهما طالبان لا يحملان رخصتي قيادة، وكان برفقة أحدهما طالب آخر، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة القرنة بالأقصر.

وبمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، مؤكدين أن ما قاموا به كان بقصد الاستعراض.

وتم التحفظ على الدراجيـن الناريتين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



