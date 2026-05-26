أجرى الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، جولة ميدانية تفقد خلالها جاهزية مجزري المنيب والوراق لاستقبال المضحين لذبح أضاحيهم.

وشدد المحافظ على جاهزية 23 مجزرًا في جميع أنحاء المحافظة واستعدادها الكامل لاستقبال المضحين، كبديل صحي ومجاني يحفاظ على البيئة ويتفادى عقوبات الذبح في الشوارع.

محافظ الجيزة يتفقد جاهزية المجازر لاستقبال الأضاحي

استهل المحافظ جولته بتفقد مجزر المنيب، حيث استعرض مدير المديرية خط السير المقرر لاستقبال الأضاحي، وتنفيذ عمليات الذبح والسلخ ووضع الأختام.

كما تابع محافظ الجيزة الاستعدادات الخاصة بمجزر الوراق، للاطمئنان على جاهزية المداخل وعمليات الاستقبال، وعنابر الكشف والذبح وتجهيز الأضاحي لتسليمها للمواطنين المترددين على المجزر، خلال أيام العيد.



ووجه المحافظ، مسؤولي مدير مديرية الطب البيطري، بتوفير الأعداد الكافية من الأطباء البيطريين، والمساعدين، والعاملين، بكل مجزر لسرعة تنفيذ دورة الذبح، واستيعاب الضغوط المتوقعة، وتسليم اللحوم لكل مضحٍ بصورة أمنة وصحية.

كما تابع المحافظ الحالة العامة للنظافة والإشغالات بمحيط مجزري المنيب والوراق، مشددًا على رؤساء الأحياء بالمتابعة الدورية لمنع أية معوقات بمحيطها، وتسهيل حركة مركبات نقل الأضاحي أثناء دخولها وخروجها من المجازر.