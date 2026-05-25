تنظر محكمة مستأنف جنايات الطفل، اليوم الإثنين، أولى جلسات الاستئناف المقدم من نجل لاعب نادي أحمد حسام ميدو، على الحكم الصادر بحبسه 7 أشهر، في اتهامه بحيازة مواد مخدرة وقيادة سيارة تحت تأثير المخدرات والكحول.

تفاصيل واقعة نجل ميدو

وكشفت التحريات أن المتهم، ويدعى حسين، كان يستقل سيارة برفقة فتاة، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر الحشيش تزن نحو 3 جرامات، إضافة إلى زجاجة مشروبات كحولية.

وأضافت التحريات أن قوة أمنية استوقفت السيارة خلال حملة مرورية ليلية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، لفحص التراخيص، وبإجراء التفتيش عُثر على المضبوطات، وتبين هوية قائد السيارة، فتم التحفظ عليه واقتياده إلى ديوان القسم.

الاتهامات الموجهة لنجل ميدو

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم عدة اتهامات، من بينها حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي، وقيادة مركبة تحت تأثير المواد المخدرة والكحولية بما يعرض حياة المواطنين للخطر، إلى جانب إتلاف ممتلكات عامة، تمثلت في تحطيم زجاج سيارة تابعة لقوات الشرطة.

كما شملت الاتهامات قيادة سيارة دون ترخيص، لعدم بلوغه السن القانونية.

تقرير الطب الشرعي لنجل ميدو

واستند قرار الإحالة إلى تقرير مصلحة الطب الشرعي، الذي أثبت إيجابية عينات الدم والبول الخاصة بالمتهم، وتعاطيه مواد مخدرة وكحولية، وهو ما توافق مع حالته وقت ضبطه أعلى محور محمد بن زايد بمنطقة التجمع الخامس، حيث كان في حالة عدم اتزان واضحة.

كما دعمت التحقيقات ما أسفرت عنه معاينة السيارة من ضبط مواد مخدرة وزجاجات كحولية بداخلها، إلى جانب تحريات المباحث التي أكدت صحة الواقعة.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

اقرأ أيضا:-

18 ثانية تحبس الأنفاس.. فيديو يوثق لحظة إطلاق النار على المواطنين في أسيوط



علاقة سرية وانتقام.. كيف انتهت قصة حب داخل كلية الطب بجريمة قتل؟

5 ملايين جنيه دية قبل فوات الأوان.. أسرة "طفلة كرداسة" ترفض التصالح والطب النفسي يدين القاتل