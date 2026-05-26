تستعد جمعية الأورمان لإطلاق حملة الأضاحي السنوية غدًا الأربعاء، حيث سيتم البدء في نحر 2000 عجل بلدي داخل مجازر وزارة الزراعة فور الانتهاء من أداء صلاة عيد الأضحى المبارك مباشرة.

وتأتي هذه الحملة تحت إشراف طبي وبيطري كامل؛ لضمان سلامة اللحوم وجودتها، وفي إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وضمان وصول لحوم الأضاحي الطازجة إلى مستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية، والأيتام، والأرامل، ومحدودي الدخل في مختلف قرى ونجوع المحافظات.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن عملية النحر ستستمر طوال أيام التشريق داخل مجازر وزارة الزراعة، على أن تبدأ أعمال التشفية والتعبئة والتوزيع الفوري عبر شبكة متطورة من الجمعيات الأهلية القاعدية، ووفقًا لقواعد بيانات دقيقة ومحدثة تم إعدادها بالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي؛ لضمان العدالة وتغطية المناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن لحوم الأضاحي البلدية التي يتم توزيعها في محافظات الجمهورية المختلفة، يتم اختيار رؤوس الماشية المراد نحرها بعناية شديدة، وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية، مشيرًا إلى أن أعمال النحر والتشفية والتعبئة تتم تحت إشراف الأطباء البيطريين.

وأشار إلى أن الجمعية تقوم صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بنحر رؤوس المواشي المستوردة، ليتم بعد ذلك تعبئتها وشحنها ونقلها إلى مصر وفق أحدث الطرق العالمية، وتحت رقابة مباشرة من الجمعية، وكذلك تحت إشراف المراكز الإسلامية في البلاد المستورد منها اللحوم. ويأتي ذلك ضمن مشروع "صك الأضحية" الذي تطلقه الجمعية.

وأكد أن ما يتم نحره هذا العام 2026 يبلغ (2000) عجل بلدي، بالإضافة إلى مليون كيلو لحوم مستوردة، يتم توزيعها على غير القادرين في قرى ونجوع ومدن محافظات الجمهورية المختلفة، وبخاصة القرى الأكثر احتياجًا والمناطق النائية الأولى بالرعاية.

جدير بالذكر أن جمعية الأورمان تواصل تعاونها المثمر مع الأجهزة التنفيذية بمحافظات الجمهورية المختلفة، ومؤسسات المجتمع المدني، لتنفيذ سلسلة من المبادرات الإنسانية والتنموية التي تصب في مصلحة المواطن، وتدعم جهود الدولة في تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.