الجيزة: 23 مجزرًا مستعدًا لاستقبال الأضاحي.. والمحافظ يتفقد "المنيب" و"الوراق"

أكد إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أنه لن يتم التهاون مع أي مخالف يحاول استغلال فترة إجازة العيد للقيام ببناء مخالف.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة قام بها، اليوم الثلاثاء، وقفة عيد الأضحى، لمتابعة أعمال استكمال إزالة المخالفات البنائية بحي المقطم.

وقال "صابر" إنه سيتم إزالة المخالفات البنائية مهما كان حجمها أو موقعها دون استثناء؛ تنفيذًا للقانون وفرضًا لهيبة الدولة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحويل المخالفين إلى النيابة المختصة.

إزالة مخالفات البناء خلال إجازة العيد

شدد محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لفرض سيادة القانون، والتعامل بحسم مع مخالفات البناء، وإزالة التعديات بصورة فورية، وأن تواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها على مدار اليوم لرصد أي أعمال بناء مخالف والتعامل الفوري معها، مؤكدًا محاسبة المقصرين في القيام بأعمال المتابعة على الفور.

وأكد محافظ القاهرة، استمرار رفع درجة الاستعداد داخل الأجهزة التنفيذية وإدارة المتغيرات المكانية بالمحافظة؛ للتصدي لأي محاولة للبناء المخالف خلال إجازة العيد.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن حملات إزالة المخالفات مستمرة في كافة الأحياء، ودعا المواطنين إلى عدم التعامل مع أي عقار مخالف دون الرجوع إلى الأحياء؛ للتأكد من التراخيص حفاظًا على أموالهم.

وأضاف محافظ القاهرة، أنه يمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي محاولة للبناء المخالف على رقمي الخط الساخن لغرفة العمليات المركزية لمحافظة القاهرة: 15496 و114.