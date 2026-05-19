فوق أسطح البنايات، حيث يلجأ الناس عادة لاستنشاق الهواء والهروب من ضغوط الحياة، كُتب فجر جديد من القسوة الإنسانية. في قلب الجيزة، تحول سطح أحد العقارات إلى معتقل عائلي مشحون بالغدر، حين تجرد أب وعم من مشاعر الأبوة والرحمة، وقررا كتابة سيناريو جريمة مرعبة لتركيع فتاة في مقتبل عمرها، لا لذنب جنته سوى أنها اختارت حريتها ورفضت العودة إلى طليقها لكن الشرطة تدخلت.

مشهد صادم أعلى عقار الجيزة

المقدم هشام فتحي رئيس مباحث الجيزة وردت إليه معلومة سرية تشيب لها الولدان، تفيد باحتجاز فتاة وتكبيلها في مكان مكشوف أعلى سطح عقار. لم تضيع القوات دقيقة واحدة؛ انتقل رجال المباحث على الفور إلى موقع البلاغ، لتتكشف أمامهم مأساة حقيقية.

ربة منزل عشرينية واقفة بلا حول ولا قوة، يداها مكبلتان بجنزير حديدي ثقيل، ومربوطة بقسوة إلى جنش حديدي مثبت في أحد الأعمدة الخرسانية، تصارع الخوف والألم تحت لهيب أشعة الشمس الحارقة.

الجناة من دمها ولحمها

أسرعت القوات بقطع السلاسل وتحرير الفتاة التي كانت في حالة نفسية وجسدية يرثى لها. وعندما التقطت أنفاسها وبدأت تسرد تفاصيل الكابوس، كانت المفاجأة التي هزت مشاعر الضباط: الجناة ليسوا لصوصاً ولا غرباء، بل هما والدها وعمها هما من خططا، واصطحباها بالقوة إلى السطح، وتحولا إلى سجانين جلادين لمن يفترض بهما حمايتها.

تبرير صادم لجريمة سيدة الجيزة

بتقنين الإجراءات، انطلقت مأمورية أمنية ألقت القبض على الأب والعم. وبمواجهتهما بـ "جنزير الغدر"، لم ينكرا الجريمة، بل فجرا مفاجأة صادمة في تبريرهما للواقعة؛ حيث اعترفا بكل برود أنهما ارتكبا ذلك لإجبارها على العودة إلى طليقها بعد انفصالها عنه.

وأوضحا أنها عندما تمسكت برفضها وعصت أوامرهما، قررا تأديبها واصطحابها عنوة إلى السطح وتكبيلها بتلك الطريقة البشعة حتى تنصاع لرغبتهما فأحالهما مدير المباحث إلى النيابة العامة للتحقيق.

