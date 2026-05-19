أقامت "أميرة م."، 27 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بإنهاء علاقتها بزوجها بعد خلاف حاد نشب بينهما بسبب لون سيراميك الشقة.

وقالت في دعواها إن والدتها اقترحت تغيير لون السيراميك ليتناسب مع ديكور الشقة، إلا أن زوجها انفعل بشدة ووجه ألفاظًا مسيئة لوالدتها وشقيقاتها، ما تسبب في مشادة كلامية أمام الجميع.

وأكدت "أميرة" أنها حاولت احتواء الموقف وتهدئة الأزمة، لكنه رفض الاعتذار وتمسك بموقفه، معتبرًا أن أسرتها تدخلت في شؤونه الخاصة، وهو ما جعلها تعيد التفكير في استكمال العلاقة.

تفاصيل دعوى خلع بسبب لون السيراميك

وأضافت أن الواقعة كشفت لها جانبًا صادمًا من شخصية زوجها، خاصة أن الاحترام - من وجهة نظرها - هو أساس أي حياة زوجية ناجحة، مشيرة إلى أنها قلقة بشأن تكرار مثل هذه التصرفات.

وقالت أميرة إنها فضلت الانفصال حفاظًا على كرامة أسرتها وتجنبًا للندم مستقبلًا.

وحملت الدعوى رقم 951 لسنة 2025، ولا تزال منظورة أمام المحكمة حتى الآن، بعد فشل محاولات الصلح بين العائلتين.

