

شهدت إحدى قرى مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، جريمة قتل أسرية راح ضحيتها أم شابة أمام عيني طفليها الصغيرين، بعدما فقد زوجها السيطرة على أعصابه بسبب خلافات أسرية متكررة بينهما.

في حلقة جديدة من سلسلة "جرائم عش الزوجية"، التي يتناولها "مصراوي" من واقع التحريات الرسمية والمصادر المختلفة، نروي تفاصيل مقتل سيدة على يد زوجها بمحافظة الشرقية خلال مايو الجاري.

كانت “سماح”، صاحبة الـ26 عامًا، تعيش حياة بسيطة تحاول رعاية طفليها وتتحمل أعباء الحياة مع زوجها، وعلى الرغم من كثرة الخلافات التي نشبت بينهما خلال الفترة الأخيرة، فإن أحدًا لم يتوقع أن تصل الأمور إلى هذه النهاية.

تفاصيل جريمة قتل الزوجة



في ليلة الواقعة ساد التوتر أرجاء المنزل منذ الساعات الأولى تبادل الزوجان كلمات حادة تحولت سريعًا إلى مشادة عنيفة، بينما كان الطفلان الصغيران يراقبان الموقف بخوف شديد من إحدى زوايا الغرفة.

حاولت الزوجة تهدئة الموقف، لكن الغضب كان قد سيطر على الزوج بشكل كامل، وفجأة أمسك الزوج بسلاح أبيض، ووسط صرخات زوجته، انهال عليها بعدة طعنات متفرقة في الرقبة والظهر، غير مكترث ببكاء طفليه اللذين شهدا اللحظات الأخيرة في حياة والدتهما مرددًا "هخلص عليكي قدام العيال".

سقطت الزوجة على الأرض غارقة في دمائها، بينما خيم الصمت والرعب على المكان، وتعالت صرخات الطفلين حتى سمعها الجيران الذين هرعوا إلى المنزل، ليكتشفوا المشهد الصادم.

محاولة إنقاذ فاشلة



حاول البعض إنقاذ السيدة الشابة، لكنها كانت قد فارقت الحياة متأثرة بإصابتها قبل وصول الإسعاف.

وعلى الفور، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغًا بالواقعة، وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحادث، حيث فرضت كردونًا أمنيًا وبدأت في جمع التحريات وسماع أقوال الشهود.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم يُدعى “محمد. ا”، 36 عامًا، عاطل عن العمل ومقيم بالقرية نفسها، وأنه ارتكب جريمته بسبب خلافات زوجية متكررة، كما تبين أنه سدد لزوجته ثلاث طعنات قاتلة أنهت حياتها في الحال.

تم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، فيما نجحت قوات الأمن في القبض على المتهم، وتحرر المحضر رقم 1947 إداري الحسينية لسنة 2026، بينما باشرت النيابة التحقيقات لكشف ملابسات الحادث كاملة، والتي قررت بدورها حبس المتهم على ذمة التحقيقات.