شارك الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو، عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام"، ظهر خلاله أثناء نزوله من الطائرة بعد عودته إلى مصر، إذ اصطدمت رأسه بالطائرة بشكل مفاجئ أثناء نزوله منها.

ووضع رمضان، على الفيديو مقطع صوتي من لقائه مع الإعلامي عمرو أديب، يقول فيه: "كل اللي إنت عملته ده وعندك 38، كل الفلوس ديه و38، كل العربيات دي وعندك 38 سنة".

وعلق محمد رمضان على الفيديو، قائلا: "أنا الحمد لله وصلت مصر بالسلامة يا عمرو".

محمد رمضان في فيلم "أسد"

ويُعرض حاليا للفنان محمد رمضان فيلم "أسد"، الذي يحقق نجاحا ملحوظا في دور العرض السينمائي.

وتدور أحداث الفيلم في مصر خلال القرن التاسع عشر، حول "أسد"، العبد الذي يتمرد على واقعه بعد دخوله في قصة حب ممنوعة مع امرأة حرة، لتتحول رحلته إلى ثورة ضد العبودية والظلم.

ويشارك في بطولة الفيلم كل من رزان جمال، ماجد الكدواني، كامل الباشا، أحمد داش، والعمل من تأليف محمد دياب وخالد دياب وشيرين دياب، وإخراج محمد دياب.

محمد رمضان يعود لدراما رمضان 2027

وكان محمد رمضان كشف مؤخرا عن عودته إلى الدراما التليفزيونية في موسم رمضان 2027، من خلال عمل جديد من تأليف أحمد مراد.

