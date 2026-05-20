كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام 3 أشخاص بالتعدي على طالب بالضرب أمام إحدى المدارس بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة.

وبالفحص، أمكن تحديد هوية المجني عليه، وتبين أنه طالب مصاب بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، ومقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

تفاصيل اعتداء 3 أشخاص على طالب أمام مدرسة

وبسؤاله، قرر أنه بتاريخ 18 من الشهر الجاري، وأثناء عبوره الطريق أمام مدرسته بمنطقة مصر الجديدة، احتكت به سيارة يستقلها 3 أشخاص من بينهم سيدة، وحال معاتبته لهم، قاموا بالتعدي عليه بالضرب والسب.

وأضافت التحريات أن بعض أولياء أمور الطلاب، الذين تصادف وجودهم أمام المدرسة، تدخلوا للدفاع عن الطالب ومنع استمرار التعدي عليه.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتبين أنهم شقيقان وزوجة أحدهما، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

