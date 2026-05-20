إعلان

الداخلية تضبط صانعة محتوى بالإسكندرية لنشر فيديوهات خادشة

كتب : علاء عمران

11:41 م 20/05/2026

ضبط صانعة محتوى لعرض محتوى خادش عبر مواقع التواصل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو عبر صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت قيامها بالرقص بملابس خادشة والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء، بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وبحوزتها هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها.

اعترافات صانعة محتوى لنشر فيديوهات خادشة

وبمواجهتها، اعترفت بنشر المقاطع المشار إليها بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديوهات خادشة وزارة الداخلية النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق من محمد عواد على اتهامات التخاذل في ركلة جزاء أحمد بلحاج
رياضة محلية

أول تعليق من محمد عواد على اتهامات التخاذل في ركلة جزاء أحمد بلحاج
"الدوري في ميت عقبة".. كيف احتفلت ياسمين الخطيب بفوز الزمالك بالدوري؟ (صورة)
رياضة محلية

"الدوري في ميت عقبة".. كيف احتفلت ياسمين الخطيب بفوز الزمالك بالدوري؟ (صورة)
هل حذفت أصالة نصري صورها مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن؟
زووم

هل حذفت أصالة نصري صورها مع زوجها الشاعر العراقي فائق حسن؟

احتفالات الزمالك تتسبب في زحام بمحيط ميت عقبة.. والمرور: "استخدموا الطرق
حوادث وقضايا

احتفالات الزمالك تتسبب في زحام بمحيط ميت عقبة.. والمرور: "استخدموا الطرق
غلق كوبري الباجور العلوي ومنع سير النقل الثقيل عليه.. ما السبب؟- صور
أخبار المحافظات

غلق كوبري الباجور العلوي ومنع سير النقل الثقيل عليه.. ما السبب؟- صور

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان