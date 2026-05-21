النائب العام يستقبل عددًا من رؤساء الاستئناف لعرض كشوف إنجاز القضايا

كتب : محمود الشوربجي

11:20 ص 21/05/2026

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، خلال مايو الجاري، رؤساء الاستئناف القائمين بأعمال المحامين العامين الأول لنيابات استئناف القاهرة، والإسكندرية، وطنطا، والمنصورة، والإسماعيلية، وأسيوط، وقنا، والمحامي العام الأول لنيابة استئناف بني سويف، والمحامين العموم الأول والمحامين العموم للنيابات الكلية التابعة لنيابات الاستئناف.

نسب إنجاز القضايا

خلال الاجتماع عرضوا على النائب العام، نسب إنجاز القضايا، وكل ما يتصل بأعمال النيابات.

وقد أثنى النائب العام على الجهد المبذول منهم في أداء مهام عملهم، وارتفاع نسب إنجاز القضايا، على نحو يحقق العدالة الناجزة.

النائب العام نيابة استئناف القاهرة النيابة العامة

