

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن الادعاء بقيام قائد دراجة نارية بالسير عكس الاتجاه وأداء حركات استعراضية بأحد الطرق بمحافظة البحر الأحمر، والتعدي على أحد الأشخاص بالسب أثناء تصويره.

مشادة مرورية بين سيارة ودراجة بالغردقة

وبالفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول قائد سيارة ملاكي، وطرف ثانٍ طالب قائد دراجة نارية، وكلاهما ساريتا التراخيص ومقيمان بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة، وذلك على خلفية خلافات بينهما حول أولوية المرور، ما أدى إلى تبادل السب بين الطرفين.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط الطرفين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما تبين عدم صحة ما تم تداوله بشأن السير عكس الاتجاه أو القيام بحركات استعراضية.

وبمواجهة الشاكي، أقر باختلاقه الادعاء الكاذب للنيل من المشكو في حقه.

وتم التحفظ على السيارة والدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطرفين.