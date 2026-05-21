

شهدت الطرق والمحاور الرئيسية بمحافظتي القاهرة والجيزة، صباح اليوم الخميس، كثافات مرورية متحركة خلال ساعات الذروة الأولى، وسط انتشار أمني وخدمات مرورية لمتابعة حركة السيارات وتنظيم السير بالشوارع والميادين.

وظهرت كثافات متحركة بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة السيارات بالمداخل المؤدية للميدان، فيما سادت حالة من السيولة المرورية أعلى كورنيش النيل للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كثافات متحركة بالبحر الأعظم والمريوطية



كما شهدت نزلة شارع البحر الأعظم وحتى منطقة الدقي وميدان الجلاء كثافات متحركة، إلى جانب ظهور تباطؤ مروري أعلى دائري المريوطية للمتجه من الطريق الصحراوي حتى مناطق الجيزة، وكذلك بطريق الفيوم الصحراوي وصولًا إلى ميدان الرماية وحدائق الأهرام.

وتابعت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور حركة السيارات عبر الكاميرات والخدمات المرورية المنتشرة بالمحاور، لرصد أي كثافات أو معوقات مرورية، مع الدفع بالأوناش وسيارات الإغاثة للتعامل الفوري مع الأعطال والحوادث.

وشهدت منطقة وسط القاهرة انتظامًا بحركة السير بمداخل ميدان التحرير، كما انتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، وسط انتشار الخدمات المرورية.

كما سادت حالة من الانتظام المروري أعلى كوبري أكتوبر ومناطق رمسيس وعبد المنعم رياض وروكسي ووسط البلد، فيما ظهرت كثافات متحركة ببعض محاور الجيزة، خاصة بشوارع الهرم والبحر الأعظم والنيل السياحي والمريوطية والوراق.

ودفعت إدارات المرور على مستوى الجمهورية بسيارات الإغاثة والدراجات البخارية والخدمات المرورية، بالتنسيق مع غرف العمليات لمتابعة حالة الطرق أولًا بأول وتسيير الحركة المرورية.