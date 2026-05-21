هبوط أرضي وتكدسات مرورية بمحور 26 يوليو.. والداخلية توضح

كتب : علاء عمران

11:41 ص 21/05/2026

وزارة الداخلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الخميس، ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من وجود تكدسات مرورية نتيجة غلق فتحة تلاقي طريق الكابلات، إلى جانب وجود هبوط أرضي بمحور 26 يوليو في اتجاه منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وما ترتب عليه من وقوع حادث مروري.

وبالفحص، تبين أن الجهات المختصة أغلقت الفتحة المشار إليها لكونها عشوائية وتشكل خطورة على قائدي السيارات، مع توفير بدائل مرورية بالمنطقة لتيسير الحركة ومنع التكدسات.

إصلاح هبوط أرضي بمحور 26 يوليو

كما جرى التنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إصلاح الهبوط الأرضي بالمحور، حفاظًا على أرواح المواطنين وضمان سلامة الحركة المرورية بالمنطقة.

الداخلية تكشف سبب الحادث المروري

وبشأن الحادث المتداول، أوضحت التحريات أن الواقعة حدثت نتيجة عدم يقظة قائدة المركبة أثناء القيادة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وزارة الداخلية النيابة العامة حادث مروري هبوط أرضي

