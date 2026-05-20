الداخلية تضبط ترسانة أسلحة ومخدرات في حملة أمنية بأسيوط

كتب : علاء عمران

04:50 م 20/05/2026
واصلت الأجهزة الأمنية تنفيذ ضربات استباقية استهدفت بؤرًا إجرامية متورطة في جلب والاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بعدد من المحافظات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، قيام بؤر إجرامية تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيدًا لترويجها داخل البلاد.

مصرع عنصرين جنائيين في مواجهة أمنية

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك البؤر بمشاركة قطاع الأمن المركزي، حيث أسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة بمحافظة أسيوط، وتبين أنهما محكوم عليهما في قضايا متنوعة تشمل القتل والاتجار بالمخدرات والأسلحة النارية والسرقة بالإكراه والخطف، وذلك عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات.

كما أسفرت المأمورية عن ضبط باقي عناصر البؤر الإجرامية، وبحوزتهم قرابة 800 كيلوجرام من المواد المخدرة المتنوعة، شملت (حشيش – شابو – أفيون – بودر – هيروين)، إلى جانب عدد من الأقراص المخدرة، و59 قطعة سلاح ناري تضمنت (19 بندقية آلية – 27 بندقية خرطوش – 13 فرد خرطوش).

وتُقدَّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 90 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

