تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، محاكمة البلوجر حبيبة رضا، بتهمة نشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت نيابة النزهة، أحالت حبيبة رضا، إلى المحاكمة الجنائية أمام المحكمة الاقتصادية، على خلفية اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء العام عبر حسابها الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.

مقاطع فيديو غير لائقة

ورصدت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية نشاطها عبر منصات التواصل، حيث نشرت مقاطع مصورة ظهرت خلالها وهى تؤدى حركات راقصة بملابس "غير لائقة".

بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب من ضبط المتهمة بدائرة قسم شرطة النزهة بمحافظة القاهرة، وبحوزتها هاتف محمول.

محتويات الهاتف المحمول

وكشفت الفحوصات الفنية للهاتف عن احتوائه على مقاطع وصور تؤكد تورطها فى نشر هذا النوع من المحتوى.

وبمواجهتها، أقرت بقيامها بتصوير ونشر تلك الفيديوهات عبر حساباتها المختلفة، موضحة أن هدفها كان زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مادية من التفاعل على المنصات الرقمية.

