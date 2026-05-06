

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ظهورها وهي تؤدي حركات رقص بشكل خادش للحياء، بما يتنافى مع القيم والعادات المجتمعية.



ضبط صانعة محتوى لنشر فيديوهات خادشة للحياء



وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة.

كما عُثر بحوزتها على 3 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل رقمية تؤكد نشاطها عبر مواقع التواصل ونشرها لتلك المقاطع.

اعترافات المتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء

وبمواجهتها، أقرت بأنها قامت بنشر الفيديوهات على صفحتها بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.