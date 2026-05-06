إعلان

تفاصيل ضبط صانعة محتوى بعد نشر فيديوهات مثيرة عبر السوشيال ميديا

كتب : علاء عمران

09:47 م 06/05/2026

تفاصيل ضبط صانعة محتوى

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو عبر صفحتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت ظهورها وهي تؤدي حركات رقص بشكل خادش للحياء، بما يتنافى مع القيم والعادات المجتمعية.


ضبط صانعة محتوى لنشر فيديوهات خادشة للحياء


وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة.
كما عُثر بحوزتها على 3 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل رقمية تؤكد نشاطها عبر مواقع التواصل ونشرها لتلك المقاطع.

اعترافات المتهمة بنشر فيديوهات خادشة للحياء

وبمواجهتها، أقرت بأنها قامت بنشر الفيديوهات على صفحتها بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صانعة محتوى وزارة الداخلية فيديوهات خادشة النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ننفرد بنشر حيثيات حكم إلغاء بطلان انتخابات دائرة منيا القمح بالشرقية
حوادث وقضايا

ننفرد بنشر حيثيات حكم إلغاء بطلان انتخابات دائرة منيا القمح بالشرقية
لجنة العقوبات بمجلس الأمن تحدث إجراءات تجميد الأصول الليبية
شئون عربية و دولية

لجنة العقوبات بمجلس الأمن تحدث إجراءات تجميد الأصول الليبية
5 فوائد لـ للولادة الطبيعية.. واحذر من مضاعفاتها
نصائح طبية

5 فوائد لـ للولادة الطبيعية.. واحذر من مضاعفاتها

نادية مصطفى تحسم الجدل وتكشف حقيقة وضع QR Code لتغطية جنازة هاني شاكر
زووم

نادية مصطفى تحسم الجدل وتكشف حقيقة وضع QR Code لتغطية جنازة هاني شاكر
القيادة المركزية الأمريكية تعلن تعطيل ناقلة نفط إيرانية في خليج عمان
شئون عربية و دولية

القيادة المركزية الأمريكية تعلن تعطيل ناقلة نفط إيرانية في خليج عمان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بحضور نجوم الفن.. 25 صورة من جنازة الفنان هاني شاكر
كل ما تريد معرفته عن زيادة أسعار الإنترنت والمحمول (تغطية خاصة)
30 ألف وحدة "بدون مقدم".. رئيس الوزراء يكشف تفاصيل جديدة بشأن شقق الإيجار التمليكي