إعلان

ترامب: الولايات المتحدة ستنهي حرب إيران بسرعة كبيرة

كتب : وكالات

03:31 ص 20/05/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال ‌الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب، ‌لمشرعين ‌في البيت الأبيض، ‌إن الولايات المتحدة ستنهي الحرب بسرعة كبيرة مع إيران.

وأضاف ترامب: "لدينا جيش رائع ونجحنا في توجيه ضربة قوية لإيران وقدراتها".

وشدد ترامب على أن إيران "لن تمتلك سلاحا نوويا"، مشيرا إلى أن الإدارات السابقة لم تنفق ما يكفي على تطوير القدرات العسكرية.

وذكر موقع "أكسيوس"، الثلاثاء، أن ترامب عقد اجتماعا مساء الإثنين، مع فريقه للأمن القومي بشأن إيران، تضمن إحاطة حول الخيارات العسكرية.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين قولهما: إن ترامب منح إيران بضعة أيام فقط لتحقيق اختراق دبلوماسي، قد تكون يومين أو ثلاثة، وربما حتى نهاية الأسبوع، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران إيران وأمريكا دونالد ترامب البيت الأبيض

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بإطلالة سوداء وديل حصان.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور
زووم

بإطلالة سوداء وديل حصان.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور
من بينهم أسمهان وهيثم أحمد زكي.. نجوم رحلوا عن عالمنا في سن مبكر
زووم

من بينهم أسمهان وهيثم أحمد زكي.. نجوم رحلوا عن عالمنا في سن مبكر
رئيس لجنة "الأحوال الشخصية": القانون يواجه ثغرات الزواج العرفي بالتوافق
أخبار مصر

رئيس لجنة "الأحوال الشخصية": القانون يواجه ثغرات الزواج العرفي بالتوافق
3 حقوق تحمي العامل من الفصل التعسفي.. تفاصيل
أخبار مصر

3 حقوق تحمي العامل من الفصل التعسفي.. تفاصيل

لماذا توقع محمد صلاح تتويج أرسنال بالدوري الإنجليزي 2025-2026؟
رياضة عربية وعالمية

لماذا توقع محمد صلاح تتويج أرسنال بالدوري الإنجليزي 2025-2026؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان