قال ‌الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب، ‌لمشرعين ‌في البيت الأبيض، ‌إن الولايات المتحدة ستنهي الحرب بسرعة كبيرة مع إيران.

وأضاف ترامب: "لدينا جيش رائع ونجحنا في توجيه ضربة قوية لإيران وقدراتها".

وشدد ترامب على أن إيران "لن تمتلك سلاحا نوويا"، مشيرا إلى أن الإدارات السابقة لم تنفق ما يكفي على تطوير القدرات العسكرية.

وذكر موقع "أكسيوس"، الثلاثاء، أن ترامب عقد اجتماعا مساء الإثنين، مع فريقه للأمن القومي بشأن إيران، تضمن إحاطة حول الخيارات العسكرية.

ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين قولهما: إن ترامب منح إيران بضعة أيام فقط لتحقيق اختراق دبلوماسي، قد تكون يومين أو ثلاثة، وربما حتى نهاية الأسبوع، وفقا لسكاي نيوز.