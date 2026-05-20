جنوب سيناء ترفع الطوارئ القصوى لمجابهة الموجة الحارة

كتب : رضا السيد

04:00 ص 20/05/2026

شرم الشيخ

أعلنت محافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، حالة الطوارئ القصوى بكافة مدنها ومراكزها التنفيذية، لمجابهة تداعيات موجة الطقس شديد الحرارة التي تضرب المحافظة، بالتزامن مع رصد نشاط ملحوظ لحركة الرياح.

سرعة الرياح وإجراءات الطرق الدولية

وأفاد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة بأن الأجواء تسودها حرارة شديدة نهاراً واعتدال نسبي ليلاً، مع نشاط للرياح تجاوزت سرعته 30 كيلومتراً في الساعة.

وفي السياق ذاته، نسق مركز العمليات مع إدارات المرور لتكثيف الرادارات ونشر الحملات المرورية على الطرق الدولية، للحد من السرعات الزائدة خلال ساعات الذروة حرصاً على سلامة المسافرين، كما جرى التوجيه بمتابعة الوديان والتجمعات البدوية للتأكد من انتظام ضخ مياه الشرب واستقرار شبكات الكهرباء والصرف الصحي على مدار الساعة.

انتظام الموانئ واعتدال حركة الملاحة

وعلى صعيد حركة الملاحة البحرية، أوضح تقرير مركز العمليات أن حركة الأمواج بخليجي العقبة والسويس مستقرة وتتراوح بين 1.5 إلى 2.25 أمتار، مشيراً إلى انتظام العمل بكافة الموانئ البحرية للمحافظة دون أي إخطارات بالغلق، على الرغم من نشاط الرياح الجنوبية الغربية.

خريطة درجات الحرارة بالمدن

وكشفت بيانات محطات الرصد عن تسجيل مدينة شرم الشيخ أعلى معدل للحرارة بالمحافظة، وجاءت القياسات في المدن السياحية كالتالي:

شرم الشيخ: 40°C عظمى | 25°C صغرى.

طور سيناء: 37°C عظمى | 24°C صغرى.

رأس سدر: 36°C عظمى | 21°C صغرى.

طابا: 36°C عظمى | 23°C صغرى.

سانت كاترين: 31°C عظمى | 15°C صغرى.

