

نفى مصدر أمني صحة المنشورات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي زعمت صدور بيان منسوب لوزارة الداخلية يحذر المواطنين من عدم إحكام غلق أبواب المنازل أو استخدام المصاعد مع أشخاص غرباء، بدعوى وجود تشكيل عصابي ينتحل صفة موظفي شركة المياه أو فنيي تغيير المصابيح الكهربائية المجانية لسرقة المنازل تحت تهديد السلاح.

الداخلية تكشف الحقيقة

وأوضح المصدر أن تلك المنشورات قديمة وسبق تداولها منذ عدة سنوات بعدد من الدول العربية، وقد نفت الأجهزة الأمنية في تلك الدول صحتها آنذاك.

ادعاءات قديمة

وأضاف أن هذه الادعاءات أُعيد تداولها داخل البلاد خلال عامي 2022 و2023، وتم حينها توضيح حقيقتها ونفيها عبر الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.

إجراءات قانونية

وأكد المصدر أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الشائعات والأخبار الكاذبة.

